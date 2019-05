Gigi Becali transfera din nou de la Viitorul: "M-am inteles cu Gica"

Ziare.

Finantatorul vicecampioanei Romaniei, Gigi Becali, a anuntat, miercuri seara, ca a ajuns la o intelegere cu Hagi pentru transferul fundasului stanga olandez Bradley De Nooijer.Becali nu a dezvaluit termenii intelegerii, insa Bradley De Nooijer, cotat la 1,3 milioane de euro de catre site-ului specializat in transferuri - transfermarkt.com, ar putea ajunge la FCSB in schimbul a un milion de euro, plus un procent de 10% dintr-un eventual viitor transfer, conform unor informatii din presa."M-am inteles cu Gica si e posibil sa vina. A zis ca daca jucatorul vrea, putem sa-l luam. Mie imi place si vreau sa-l iau", a spus Becali la Digi Sport.Citeste si:Bradley De Nooijer are 21 de ani si in sezonul acesta a disputat 38 de meciuri in tricoul celor de la Viitorul.A ajuns la Constanta in urma cu doi ani, liber de contract.7,7 milioane de euro a platit Gigi Becali catre Gica Hagi in ultimii ani, pentru transferul a patru jucatori: Florin Tanase, Dragos Nedelcu, Romario Benzar si Florinel Coman.I.G.