Giovani Becali dezvaluie oferta uriasa pe care Gigi Becali a refuzat-o pentru transferul lui Florinel Coman

Impresarul dezvaluie ca FCSB a avut doua oferte de 9 milioane de euro pentru Coman, insa Becali a vrut mai mult.Una a fost din SUA, in timp ce cealalta era de la Sporting Lisabona."9 milioane de dolari si cu 40% sau 50% pentru Gigi. Avem oferta scrisa la birou, noi am trimis-o la FCSB. Noi am primit-o. Dupa care, jucatorul avea 750.000 de dolari pe an, contract pe 3 ani de zile. Nu era o problema cu jucatorul. El are 22 de ani, semna pe 3 ani, daca esti bun, pleci liber de acolo. Americanii isi fac treaba, fac show, au cheltuit banul, la revedere. Nu s-au impotmolit negocierile. Pur si simplu FCSB nu a acceptat oferta", a spus Giovani Becali la Digi Sport "Mult mai inainte a fost oferta de la Sporting Lisabona tot de 9.000.000 de euro, dar Gigi a cerut 10.000.000 de euro", a adaugat acesta.Florinel Coman are 22 de ani si se afla la FCSB din 2017, cand a fost transferat cu 3 milioane de euro de la Viitorul.35 de meciuri a jucat Coman in acest sezon, reusind 14 goluri si 10 assisturi.