Inca un transfer la FCSB: Echipa lui Becali ia un atacant dat afara de o alta echipa din Liga 1

Atacantul congolez Juvhel Tsoumou s-a aflat in probe la FCSB in ultima saptamana si se pare ca i-a convins pe antrenori si pe sefi ca merita un contract.Daca va trece cu bine si peste vizita medicala, el va semna un acord pe un sezon."Antrenorii au fost multumiti de atitudinea si de participarea lui. In concluzie, daca totul este in regula din punct de vedere medical, zilele viitoare vom semna", a spus directorul sportiv al FCSB, Narcis Raducan, la DigiSport.In varsta de 28 de ani, Juvhel Tsoumou a evoluat pana de curand la Hermannstadt, insa sibienii au decis sa renunte la serviciile lui in vara.Neoficial, africanul a fost indepartat de la Hermannstadt din cauza problemelor din viata extrasportiva.M.D.