Jucatorul pe care Gigi Becali il vrea neaparat la FCSB: "Ii dau un milion de euro pe an"

Finantatorul vicecampioanei Romaniei anunta ca e dispus sa-i mareasca salariul la un milion de euro pe an, pentru a-l convinge sa ramana."Pe Tanase nu vreau sa-l vand. Ii dau chiar si un milion de euro pe an doar sa ramana", a anuntat Becali intr-o interventie la Digi Sport.FCSB a primit recent o oferta de 5 milioane de euro din SUA pentru Florin Tanase, insa Gigi Becali a refuzat aceasta propunere.Florin Tanase are 24 de ani si joaca la FCSB din 2016, cand a fost transferat cu 1,5 milioane de euro de la Viitorul Constanta.In sezonul precedent, Tanase a marcat 11 goluri in 40 de meciuri disputate in tricoul "ros-albastru".3 milioane de euro e cota lui Florin Tanase, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.