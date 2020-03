La revedere, Becali!

Ziare.

Declaratiile lui Becali ar putea fi cel mult amuzante daca nu ne-am afla in plina pandemie de coronavirus, moment in care toate pozitiile publice ar trebui sa fie unele de maxima responsabilite.In aceasta perioada insa, patronul FCSB vrea ca forurile superioare sa ii permita sa plateasca numai 50% din salarii si sa dea afara in orice moment isi doreste nu mai putin de trei fotbalisti.Am putea spune ca este dreptul oricarui patron sa actioneze asa cum crede, iar reducerea salariilor pe timp de criza nu este tocmai ceva unic. Si ar fi corect pana la un punct. Da, patronul Gigi Becali are dreptul sa ia orice decizii legale, atentie, isi doreste la firma sa care, intamplator, se numeste FCSB.Subliniez decizii legale pentru ca intr-o piata a muncii corecta nu poti dispune discretionar de vietile angajatilor tai. Exista criterii clare conform carora poti micsora salariile si exista limite clare pana la care se pot opera aceste reduceri.Din declaratiile lui reiese ca latifundiarul vrea sa depaseasca aceste limite legale doar pentru a-si salva compania in speranta unui iluzoriu profit peste cateva luni. Pe scurt, vrea sa dea un tun! Si am sa explic imediat de ce spun asta.In mod normal, o companie care nu isi poate plati angajatii le propune acestora noi contracte, mai mici evident, ii disponibilizeaza in conditiile legii sau chiar intra in faliment. Becali nu vrea niciuna dintre aceste masuri. Vrea ca Federatia si Guvernul sa ii permita sa incalce niste contracte aflate in vigoarein beneficiul personal.De ce spun asta? Pentru ca el spera ca la toamna sau poate anul viitor sa vanda niste jucatori, dintre cei pe care vrea sa ii plateasca mai putin, pe bani multi. Daca le-ar propune contracte mai mici, sportivii ar refuza probabil. Daca i-ar da afara, si-ar gasi destul de repede echipe care ii ia. Daca FCSB ar intra in faliment, Becali ar pierde din nou totul.Ce isi doreste el este ca fotbalistii valorosi, cu perspective de a fi transferati in stainatate, sa fie obligati de o entitate superioara sa ramana sub contract cu echipa lui pe salarii injumatatite! Si in beneficiul cui? Al fotbalului romanesc? Bineinteles ca nu, singurul care ar profita in mod direct de o astfel de masura ar fi chiar Gigi Becali, cel care ar plati mai putini bani pe salarii si ar incasa sumele din eventualele transferuri.Mai spune patronul FCSB ca, in caz contrar, echipa lui nu poate rezista si ca va intra in faliment. Insa nu l-a obligat nimeni sa cumpere tineri de mare perspectiva carora sa le achite salarii mari si foarte mari. A fost decizia sa, nu a FRF sau a Guvernului. El a pariat ca acei tineri ii vor aduce mai multi bani decat investeste. Si nu ar fi singurul investitor care risca si pierde.Obligatia FRF este, in momentul de fata, sa se asigure ca toti cei care lucreaza in fotbalul romanesc sunt tratati corect de catre angajatori si ca acest fenomen va putea fi reluat dupa ce vom depasi pandemia. Iar obligatia guvernului este sa se asigure ca Romania va trece cu bine peste criza istorica ce se prefigureaza.Salvarea banilor pe care Becali i-a riscat la fotbal este o miza inexistenta. Ba chiar fotbalul romanesc ar fi mai putin toxic fara un astfel de om.