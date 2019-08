Lista neagra de la FCSB: La ce jucatori vrea Gigi Becali sa renunte

Ziare.

In cazul in care FCSB va fi eliminata, Gigi Becali va renunta la multi jucatori.7 fotbalisti sunt deja pe lista neagra a finantatorului vicecampioanei Romaniei, dupa cum anunta Sport.ro Claudiu Belu, Diego Salomao, Lukasz Gikiewicz, Andrei Marc, Andrei Vlad, Alexandru Stan si Marko Momcilovici sunt jucatorii care l-au dezamagit pe Gigi Becali.Acestora li se mai pot adauga inca 2-3 fotbalisti, in functie de evolutiile din aceasta seara si rezultatul confruntarii cu Vitoria Guimaraes, precizeaza sursa citata.In prezent, lotul lui FCSB numara 31 de jucatori.Mansa retur a intalnirii dintre Vitoria Guimaraes si FCSB, din playoff-ul Europa League, e programata joi seara, de la ora 22:00, in direct pe site-ul Ziare.com.Partida porneste de la scorul de 0-0, inregistrat in urma cu o saptamana la Giurgiu.