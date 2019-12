Mitica Dragomir ii felicita pe antrenorii FCSB, Vintila si Becali

Ziare.

"Corleone" a discutat despre latifundiar ca si cum acesta ar fi tehnicianul echipei, remarcand evolutia celor de la FCSB in ultimele runde.Totusi, Dragomir este de parere ca CFR Cluj va fi campioana pentru al treilea sezon consecutiv daca va reusi sa il pastreze pe banca pe Dan Petrescu "Jos palaria pentru Gigi Becali si Bogdan Vintila. Amandoi au facut treaba buna la FCSB si e o echipa pe care multi nu credeau ca o mai pot vedea vreodata pe podium, mai ales ca era pe ultimul loc in clasament. Craiova lui Piturca a fost surclasata din toate punctele de vedere in meciul direct, iar fundasii centrali ai oltenilor au fost de cascadorii rasului. Nu il vad bine pe Piturca, daca Rotaru nu baga mana in buzunar sa ii aduca jucatori Insa, Gigi Becali si Bogdan Vintila vor avea mari probleme cu CFR! Daca Dan Petrescu pleaca, Gigi Becali si Vintila vor avea prima sansa la titlu. Da, ati auzit foarte bine! Cu el, clujenii sunt foarte greu de batut, iar Gigi stie ce inseamna un Petrescu in vestiar. E un vulpoi batran si stie sa joace la rezultat. Nu trebuie subestimat nici Bogdan Andone, dar la Astra multe lucruri depind doar de Ioan Niculae. Daca o sa plateasca salariile la timp o sa fie liniste la echipa, altfel e greu sa castige titlul cu framantari in vestiar", a spus Dragomir in ProSport Chiar daca Becali este patronul FCSB, acesta nu a ascuns niciodata faptul ca se implica la echipa.Dimpotriva, latifundiarul s-a laudat ca impune jucatori in echipa de start si ca el este cel care face schimbarile in timpul meciurilor.