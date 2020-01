Momentul in care Becali a decis sa nu mai ofere contracte pe termen lung la FCSB: "Gata, il iau, e Maradona!"

Ziare.

com

Fotbalistul care l-a facut sa isi schimbe abordarea este Florentin Matei, un jucator ce promitea mult, dar care nu a reusit sa se impuna la echipa din Berceni.Becali a dat si exemplul lui Alexandru Stan, fotbalist de care incearca sa scape si nu poate din cauza contractului pe care acesta il are."Mama, cand l-am vazut la Astra, zic:Dar el a pacalit fotbalul! Eu acum nu mai fac contracte pe 5 ani. Am ajuns sa stau dupa Stan, sa ii dau bani lui Stan. Trebuia sa zic:si gata!", a spus Gigi Becali la PRO X.Exemplul perfect pentru noua strategie a lui Becali este transferul lui Juvhel Tsoumou.Atacantul a fost adus la echipa in vara cu un contract in care a fost introdusa o clauza ce permitea concedierea sa dupa numai jumatate de sezon.Asta s-a si intamplat, Tsoumou fiind dat afara de la FCSB la inceputul anului.M.D.