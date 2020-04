Motivul pentru care Gigi Becali vrea sa-l dea neaparat afara pe Harlem Gnohere

Ziare.

com

Atacantul francez a fost bagat in somaj tehnic si a anuntat ca va da clubul in judecata.Motivul pentru care Gnohere a ajuns sa fie in dizgratia lui Becali nu e reprezentat de performantele sale pe teren, ci de un bonus urias pe care ar trebui sa-l incaseze la inceputul sezonului viitor.Conform Gazeta Sporturilor , in contractul lui Gnohere exista o clauza prin care jucatorul va incasa un bonus de 70.000 de euro daca nu se va transfera de la FCSB inaintea campionatului urmator!15.000 de euro pe luna e salariul lui Gnohere la FCSB.51 de goluri in 115 meciuri a marcat Gnohere de la sosirea sa la echipa "ros-albastra".