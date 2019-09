Nici patronul FCSB nu vrea sa auda de impacarea cu Steaua: "Brandul e Becali!"

Ziare.

com

Latifundiarul a reactionat dur la propunerea lui Dumitru Dragomir de a intermedia o serie de negocieri, sustinand ca nu este dispus sa plateasca nimic pentru cel mai puternic brand din sportul romanesc."Nu 3.000.000, nu le dau niciun leu, nici 300.000 nu dau. Pentru ce sa dau. Ce nevoie am eu de ei. Sa le dea el, daca vrea. Pentru ce-mi trebuie mie numele. Ce produc ei, 20.000 pe an? Brandul e ala care produce. Brandul sunt eu, brandul e FCSB.Cati bani produc ei? Brandul e Becali, mie nu-mi trebuie ei. Eu produc bani. Pai lumea stie ca FCSB e Steaua. Cei care au acum 27-28-29 de ani au crescut cu mine, eu sunt brandul. Eu am facut performanta cu Steaua, cu FCSB", a spus Gigi Becali pentru DigiSport Cei de la Steaua au reactionat primii, spunand ca nu se pune problema unor discutii cu Becali.Mai mult, Florin Talpan a declarat ca FCSB trebuie sa achite 35 de milioane de euro inainte de a se pune problema unor ipotetice discutii despre cedarea brandului.