Nici Sumudica nu vine la FCSB: Iata unde poate ajunge antrenorul

Liber de contract dupa ce s-a despartit de sauditii de la Al-Shabab, Sumudica spune ca negociaza cu doua echipe din Turcia, campionat in care a mai lucrat si care ii place extrem de mult."Sunt in discutii cu doua echipe din Turcia, e foarte probabil sa ma inteleg acolo. Turcia e un campion puternic, m-a facut sa ma simt antrenor. Au toate conditiile si financiar stau extraorindar: prime de joc, de 10.000-15.000 de euro. Ii primesti a doua zi.E o tara unde se mananca fotbal pe paine. M-am simtit antrenor si imi doresc sa ma intorc acolo. Chiar daca din punct de vedere financinar e sub alte oferte pe care le am in momentul de fata din zona Golfului. Dar acolo mi-a fost foarte greu, nu cred ca ma intorc la arabi pentru moment", a declarat Sumudica la DigiSport.Nu a dorit sa dezvaluie si numele formatiilor cu care discuta, acestea fiind totusi unele fara prea multe pretentii."In Turcia discut cu o echipa din primele 10 si cred ca am putea sa ne batem pentru locurile 1-6", a concluzionat antrenorul.Sumudica a mai antrenat in Turcia in sezonul 2017-2018, atunci cand a obtinut o serie de rezultate impresionante pe banca celor de la Kayserispor.