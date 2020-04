Oferta de ultim moment pentru Florinel Coman

Ziare.

Propunerea a venit din partea unei formatii din Europa, al carei nume nu a fost dezvaluit de finantatorul "ros-albastrilor".8 milioane de euro si 10% dintr-un viitor transfer a oferit formatia in cauza, insa Becali cere 10 milioane de euro si 20% dintr-un eventual viitor transfer al internationalului roman in varsta de 21 de ani."Coman? Coman are oferta din America, aia scriu ca s-ar fi inteles, nu stiu, astept un raspuns din partea lor. Dar, azi am primit o alta oferta, din Europa", a anuntat Becali la Digi Sport "Au spus ca ar da opt milioane de euro si 10% dintr-un viitor transfer, dar eu am zis nu. Eu am cerut 10 milioane de euro si un procent de 20% si banii sa-i dea pe toti acum", a adaugat acesta.Pe langa aceasta propunere, Becali are pe masa si o oferta de la o echipa din SUA, care propune 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative ale lui Florinel Coman.Florinel Coman joaca la FCSB din 2017, cand a fost cumparat cu 3 milioane de euro de la Viitorul.