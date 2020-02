Oferta incredibila facuta de Becali unui antrenor din Liga 1: Tu pregatesti echipa, eu stabilesc formula de start si schimbarile!

Ziare.

com

Ilie Poenaru a fost ofertat in vara trecuta de Becali, insa conditiile puse de finantatorul lui FCSB l-au determinat pe acesta sa refuze propunerea."Tu pregatesti echipa, eu stabilesc formula de start si schimbarile", i-a transmis Becali lui Poenaru, dezvaluie Gazeta Sporturilor Tehnicianul in varsta de 43 de ani nu a fost de acord cu acest aranjament, astfel ca Becali s-a reorientat si l-a numit in cele din urma pe Bogdan Vintila."Am fost aproape de FCSB, discutam cu domnul Becali. A fost din partea fiecaruia o perioada de tatonare si mai departe n-are rost sa spun, e un capitol inchis. Am ramas la Clinceni si daca reusim sa evitam reprogradarea ar fi ca si cum am castiga un trofeu", a spus Poenaru."Poenaru a incercat sa negocieze asa incat sa capete totusi mai multe drepturi, fisa postului sa fie apropiata de a unui antrenor normal. Becali a inteles ca Ilie nu voia sa fie la dispozitia lui si s-a orientat catre Bogdan Vintila, pe care i l-a recomandat duhovnicul", scrie sursa citata.Meciul dintre FCSB is Academica Clinceni se va disputa luni, de la ora 20:00.