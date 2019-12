Oferta uriasa pentru un fotbalist de la FCSB: "Gigi nu a acceptat"

Ziare.

Agentul Ioan Becali spune ca portughezii de la Sporting Lisabona au oferit 9 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Florinel Coman, numai ca latifundiarul a pus anumite conditii care au facut ca mutarea sa pice.Mai mult, impresarul este de parere ca formatiile din strainatate nu vor plati banii pe care ii cere varul sau, "pretul" unui roman fiind de 7 milioane de euro."Problema e ca in Anglia, eu am vorbit cu multe cluburi, toti zic la fel, nivelul de transfer al unui jucator roman este 5-7 milioane. Am avut 9 milioane pe Coman de la Sporting si Gigi nu a acceptat. A vrut procente, nu stiu ce.Acum pe val sunt Coman, Man si Morutan, poate si Tanase, dar nu la pretul astora. Gigi la ei viseaza. Mihaila poate ajunge, nu acum, nu inaintea lui Coman sau lui Man, dar va ajunge", a declarat Ioan Becali la PRO X.Gigi Becali sustinea in vara ca a refuzat o oferta de 13 milioane de euro pentru Coman, el solicitand mai intai 20 si apoi 30 de milioane pentru tanarul mijlocas.Cum nimeni nu a pus la bataie sume atat de mari, Coman a ramas la FCSB inca un sezon.M.D.