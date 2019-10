Pariul nebun al lui Gigi Becali: Daca nu fac asa, sa scrieti pe prima pagina: "Becali e prost"

Ziare.

Finantatorul lui FCSB e dispus chiar sa faca un pariu ca "ros-albastrii" vor acumula cel putin 21 de puncte in urmatoarele 9 etape ale Ligii 1."Nu dau vina pe niciun antrenor pentru inceputul de sezon. Mi-am asumat asta. Eu mi-am asumat ca jucam cu copii ca sa ne calificam in Europa. Acum, daca as putea sa dau timpul inapoi, nu as mai face asta. Sezonul viitor nu o sa mai fac asta", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Scrie acolo, sa ramana in istorie! Sa vedem daca eu, Becali, sunt prost! Daca iau sub 21 de puncte in 9 etape sa scrieti pe prima pagina: 'Becali esti prost'!", a adaugat acesta.18 puncte a strans FCSB in turul sezonului 2019/2020 al Ligii 1.27 de puncte are ocupanta primului loc, CFR Cluj.