Preturi noi pentru Coman si Man: "Va spun doar voua secretele mele"

Finantatorul lui FCSB anunta ca e dispus sa-l cedeze pe Dennis Man in schimbul a 10 milioane de euro.In ceea ce-l priveste pe Florinel Coman, Becali poarta negocieri cu o echipa din SUA, careia i-a cerut 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative ale jucatorului."Am cerut 20 de milioane pe Man, dar daca mi-ar da 10 milioane, l-as da. Cer 15 la negociere, dar l-as da, va zic doar voua secretele mele. Te descurajeaza putin criza, nu mai ai putere la negociere. Cel mai bine e sa astepti pana in vara cand incep transferurile", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX "Eu am dat in Anglia, zilele trecute, oferta catre doua echipe ca se poate negocia pentru 15 milioane pentru Man, iar Coman pentru 9 milioane si 60% in America", a completat acesta.Dennis Man are 21 de ani si joaca la FCSB din 2016, iar Florinel Coman, tot in varsta de 21 de ani, se afla in curtea "ros-albastrilor" din 2017.