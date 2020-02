Prima masura luata de Gigi Becali la FCSB dupa semiesecul cu Academica Clinceni

Ziare.

Finantatorul lui FCSB anunta ca intentioneaza sa faca economii si in acest sens va aduce jucatori doar de la Academie."Ce masuri iau? Uite ce masuri iau. Nedelcu a plecat, scap de 15 mii salariu. Iau niste bani pe el, deci nu mai vreau sa am cheltuieli de 600 de mii de euro pe luna, vreau sa am cheltuieli de 350 de mii de euro pe luna. Asa am scazut aproape 150 de mii din salariu. Sa vina jucatori de la Academie", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX "Mai astept un an, pentru ca inca mai cred ca pot sa fac bani multi din fotbal, dar nu sunt sigur. Asa ca nu vom distruge banii pe care mi i-a dat Dumnezeu la fotbal", a mai anuntat latifundiarul din Pipera.FCSB a inregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 0-0, in meciul disputat luni seara, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, contand pentru etapa a 24-a a Ligii 1.Cu punctul obtinut luni seara, FCSB ajunge la 43 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova si la 5 puncte in spatele clujenilor.