Prima reactie a antrenorului favorit sa ajunga la FCSB: A discutat cu Becali despre posibilitatea de a lucra impreuna

Ilie Poenaru, actualul tehnician al Academicii Clinceni, ar fi in pole position pentru a ajunge la FCSB.Antrenorul a recunoscut pentru gsp.ro ca a fost sunat de Becali in urma cu cateva zile pentru a discuta, de principiu, despre posibilitatea de a colabora pe viitor, insa nu a existat o negociere in ultimele ore."Singura discutie pe care am avut-o cu domnul Becali a fost in urma cu cateva zile, despre juniorii pe care ii am imprumutati de la FCSB, Robert Ion si Cristi Dumitru, si despre posibilitatea ca intr-un viitor apropiat sa lucram impreuna, pentru ca i-a placut tot ceea ce am facut la Liga 2 si cum a jucat echipa cu Craiova, cu Dinamo Daca ma suna, in primul rand trebuie sa am acceptul conducerii sa merg la aceasta discutie, pentru ca eu sunt sub contract cu Academica. Doar atunci o sa merg sa vad despre ce e vorba si ceea ce isi doreste dansul. Momentan, nu pot sa discut nimic, pentru ca nu este ok cu doua zile inainte de un meci foarte important pentru noi sa discut despre astfel de lucruri. Sunt concentrat la ceea ce avem noi de facut si la meciul cu Chindia pe care trebuie sa il castigam", a spus Ilie Poenaru, pentru gsp.ro Sunt sanse mari ca Poenaru sa ajunga la FCSB in conditiile in care tehnicienii consacrati refuza sa lucreze cu un Becali care intervine tot mai mult la echipa.FCSB si Academica au o relatie excelenta, familia Becali finantand ambele echipe, astfel ca nu se pune problema ca Poenaru sa fie blocat de Clinceni.