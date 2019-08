Primele declaratii ale noului antrenor de la FCSB: "Stau cat vrea Dumnezeu"

Ziare.

Noul tehnician al vicecampioanei se declara multumit de oportunitatea de a pregati o formatie atat de cunoscuta, insa nu isi face planuri de viitor.El sustine ca va ramane la echipa cat timp va dori Dumnezeu si ca, pentru el, contractul inseamna cuvantul dat de Becali, care i-a promis ca nu va interveni peste el."Vreau sa-i multumesc domnului Becali pentru increderea. Eu vad partea buna a lucrurilor si a omului, restul nu conteaza. Sunt bucuros ca voi lucra alaturi de jucatori foarte buni. Tanase, Nedelcu, Cretu... sunt multi jucatori cu care am mai lucrat. Simt ca si-au pierdut putin calea si trebuie pusi pe calea cea dreapta si asta vrea. Prea multa vorbarie nu e nevoie, avem de munca. Urmeaza o saptamana dificila, nu foarte grea, dar dificila.Avem un lot foarte mare cu care putem face doua echipe foarte bune, competitive. O sa stau cat vrea Dumnezeu. Pentru mine cuvantul e contract. Nu ma sperie, e o provocare pentru mine si consider ca putem scoate maximum din aceasta saptamana, dar trebuie foarte bine gestionata situatia. Nu ma intereseaza mandatul pentru ca eu cand pornesc eu la un drum pun suflet ca si cum as sta 2 ani.Daca sunt dat afara dupa o luna, asta este. Nu plec la drum gandind ca stau doua luni acolo, doua luni in alta parte. Nu, pornesc cu sufletul in aventura. Momentan vreau sa evaluez lotul din interior, din afara nu iti poti da seama de multe", a spus Bogdan Vintila, potrivit ProX Bogdan Vintila preia echipa de la interimarul Vergil Andronache, iar acesta din urma va ramane in staff, probabil ca secund.Obiectivul lui Vintila este calificarea in grupele Europa League, in plan secundar fiind titlul in Liga 1.