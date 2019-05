Primul antrenor care anunta ca are telefonul deschis pentru Becali: "FCSB da!"

Ziare.

com

Zenga a mai lucrat cu Becali in trecut si spune ca este gata pentru o noua experienta in fotbalul romanesc."Sa nu spui niciodata niciodata! Lasam telefonul aproape. Mi-ar placea sa antrenez din nou in Romania. La Dinamo am fost si nu a mers, la Cluj e Dan Petrescu, prietenul meu, nu pot. La Viitorul e Gica, prietenul meu, nu pot. La FCSB da! Sunt si MM, si Gigi, prietenii mei! E si Duckadam! Ii multumesc pentru ca a vorbit frumos de mine, a spus ca sunt antrneorul potrivit pentru FCSB. Telefonul meu e aici!", a spus Zenga pentru PRO TV.FCSB isi cauta antrenor dupa ce Mihai Teja a fost demis ca urmare a ratarii titlului in acest sezon de Liga 1.La nivel declarativ, principalul favorit este Edi Iordanescu, insa fiul fostului selectioner nu este dispus sa lucreze in conditiile puse de Becali.M.D.