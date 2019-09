Reactia FCSB in cazul fotbalistului care ar fi hartuit de Becali: "Se antreneaza separat, nu e exclus!"

Ziare.

com

Oficialul FCSB spune ca, intr-adevar, polonezul Lukasz Gikiewicz a fost trimis sa se pregateasca separat, insa sustine ca el nu a fost exclus din lot!Mai mult, atacatul transferat chiar in aceasta vara ar beneficia de toate conditiile de pregatire chiar daca nu se antreneaza alaturi de colegi si ca decizia a fost luata doar pentru ca in lotul echipei din Berceni sunt acum prea multi fotbalisti.Raducan a dezvaluit si ca in situatia lui Gikiewicz se mai afla un jucator, fundasul Andrei Marc, si el transferat in vara de Becali."Este incompleta stirea si are doar o tenta impotriva clubului. Versiunea reala este urmatoarea. Intr-adevar, nu contam pe Lukasz in acest moment. E adevarat ca vor fi situatii in care el se va antrena separat. Dar, nicidecum nu a existat sau va exista o intimdare. Masina i s-a retras, dar nu numai lui, ci tututor jucatorilor, pentru ca au fost duse la revizii. I se va da masina, cum e normal. Apoi, salariul va fi platit, asa cum sunt platite tuturor jucatorilor. A fost o conventie cu domnul Becali, de la inceput, cu tot lotul, ca salariile sa fie platite dupa o luna sau ceva de acest gen, dar nu s-a intarziat niciodata.Daca nu se va antrena cu lotul, asta nu inseamna ca nu va avea conditii UEFA, adica antrenament cu antrenor cu licenta Pro, echipament. La fel este si cu Marc, e in aceeasi situatie. In momentul asta ei se antreneaza separat, nu sunt exclusi, au aceleasi beneficii ca si ceilalti. Noi respectam jucatorii care nu intra in planurile noastre. I-am propus si lui variante de rezerve. I-am propus sa plece imprumut, dar nu a vrut. Ne purtam foarte frumos cu ei, respectam standardele UEFA. Nu va fi dezavantajat, dar nu-l poti obliga nici pe Vintila sa faca pregatire cu 30 de oameni", a spus Raducan la DigiSport Marti a aparut in presa de sport informatia potrivit careia polonezul Lukasz Gikiewicz ar acuza ca este hartuit de patronul FCSB, Gigi Becali.Concret, dupa ce latifundiarul a anuntat ca vrea sa il dea afara, atacantul a fost scos din lot, a ramas fara masina de serviciu si nu i s-a platit ultimul salariu la timp.Aceste sicane ar fi facute pentru a-l determina pe jucator sa accepte rezilierea contractului.