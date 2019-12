Reactia lui Gigi Becali dupa acuzele celor de la CFR Cluj

Ziare.

Clujenii si-ar fi dorit sa nu joace in weekend la Botosani, pentru a se putea odihni in vederea meciului din Europa Leaguc cu Celtic, insa s-au lovit de refuzul moldovenilor.Dupa meci, oficialii clujenilor au afirmat ca, in spatele refuzului lui FC Botosani de a amana meciul, a stat Gigi Becali.Finantatorul lui FCSB comenteaza ironic, insa, acuzele venite din tabara campioanei Romaniei."Sunt tare de tot daca am reusit de pe Muntele Athos sa ma opun amanarii meciului Botosani - CFR Cluj. Si ca sa mai spun una: sunt si mai tare ca i-am dat pasa de gol lui Askovski si i-am centrat lui Roman la golul de 2-1", a spus Becali pentru Fanatik "Tot eu am vorbit cu Dan Petrescu si i-am facut echipa cu multi jucatori U21 ca sa fie mai slabi... Eu i-am zis lui Petrescu sa-l bage pe Pascanu si sa-l faca de ras si cred ca o sa vorbesc cu el si inainte de CFR - Astra. Trebuie sa fie 0-0 la meciul ala, iar daca o da gol CFR-ul atunci o sa vorbesc si cu Budescu sa egaleze daca Alibec nu e. In schimb nu ma intereseaza ce fac ei cu Celtic. Si am dat aceste declaratii ironice pentru ca la fel au vorbit si ei cand au zis ca eu m-am opus amanarii marelui meci de la Botosani", a adaugat acesta. 2-1 a fost scorul intalnirii dintre FC Botosani si CFR Cluj , iar gruparea din Gruia a fost depasita de Astra Giurgiu in fruntea clasamentului.