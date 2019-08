Reactia lui Gigi Becali dupa calificarea obtinuta de FCSB: A anuntat venirea unui antrenor si transferul unui mijlocas

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB spune ca e bucuros si ca i-a remarcat pe autorul golului, Ionut Pantiru, si fundasul dreapta Valentin Cretu."Sunt foarte bucuros ca ne-am calificat in momente, cum ati spus dumneavoastra, extraordinar de grele. Nu poti sa nu tii cont ca ai 5 jucatori titulari care sunt accidentati! N-ai cum sa nu tii cont de asta! Eu am avut emotii pentru calificare, dar cei de la Mlada nu m-au agitat asa de tare. Daca jucau altceva, sigur aveam si mai multe emotii", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Cel mai mult mi-au placut Pantiru si Cretu, dar toata echipa merita felicitata. Eu nu am avut nicio treaba cu schimbarile. Nici nu are rost sa raspund la aceasta intrebare", a completat acesta.Apoi, Becali a dezvaluie ca e foarte posibil ca FCSB sa numeasca un antrenor in aceasta saptamana, iar maine va fi prezentat un jucator de banda dreapta. Latifundiarul din Pipera n-a dezvaluit, insa, niciun nume."Discut numai cu romani, pentru ca nu vreau straini. E posibil ca maine sau sambata sa avem un nou antrenor. Pe Mircea Lucescu l-as vrea ca manager, un fel de Sir Alex Ferguson. Dar o sa-i propun doar dupa ce ne calificam in grupe", a precizat Becali."Deja am transferat un jucator, o sa-l vedeti maine. Acum o sa luam un milion pentru intrarea in play-off si cumpar din banii astia. O sa vedeti, il stiti pe jucator. Acopera un post deficitar. E mijlocas dreapta, extrema dreapta, pentru ca pe poztiia aia am jucat cu improvizatii", a mai spus patronul lui FCSB.FCSB s-a calificat, joi seara, in playoff-ul Europa League.Vicecampioana Romaniei s-a impus cu 1-0 in returul de la Mlada Boleslav, dupa ce in tur a fost 0-0.Unicul gol al intalnirii din Cehia a fost marcat de Ionut Pantiru, in minutul 90+1.In playoff-ul pentru grupele Europa League, FCSB se va duela cu formatia portugheza Vitoria Guimaraes.