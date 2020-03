Reactia lui Gigi Becali dupa ce FCSB a fost reclamata la FIFA

Ziare.

com

Finantatorul vicecampioanei Romaniei spune situatia se va rezolva."Cand am aflat despre asta, am intrebat si eu la club si mi s-a spus ca nu s-a platit. De fapt, nici nu mai platim, pentru ca este criza", a spus Becali, potrivit Digi Sport. "L-am sunat si eu pe Vali (Argaseala - n.red.) si i-am spus 'uite ce zic mincinosii astia, ca nu am platit'. Stiti ce mi-a spus Vali? 'Pai, asa e, n-am platit!'. In fine, se va rezolva. Vom plati banii si nu va fi nicio problema", a mai spus acesta.FCSB l-a transferat, in iarna, pe Adrian Petre de la Esbjerg, insa "a uitat" sa plateasca.Gigi Becali n-a achitat nici pana acum suma de transfer (500.000 de euro), iar formatia daneza a formulat o plangere la FIFA.Suma ar fi trebuit platita pana pe 21 februarie.Pe langa 500.000 de euro, FCSB a fost de acord sa le lase nordicilor si 15 la suta din drepturile asupra unui viitor transfer al atacantului.