Reactia lui Gigi Becali dupa egalul cu Clinceni: Ce decizie radicala intentioneaza sa ia

Finantatorul lui FCSB l-a remarcat doar pe Dennis Man si ia in considerare sa nu mai investeasca la echipa."Nu ma asteptam la asa ceva. Singurul jucator care a jucat a fost Man. M-a deranjat atitudinea. Uite, si Oaida. Popica (n.r. - Adi Popa) si Morutan au adus un plus", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Dupa un meci ca asta, ma gandesc sa nu mai investesc, sa nu mai dau bani. Sa iau si eu ce vine de la academie...", a mai spus acesta.Becali anunta ca nu mai accepta niciun pas gresit in perioada urmatoare."Daca luam un punct si din meciul urmator, mergem sa ne spanzuram. Merg sa ma spanzur eu. Bine, e o parabola. Trebuie sa luam 6 puncte din astea doua meciuri. CFR trebuie sa manance doua batai. De Craiova nu mi-e frica", a conchis finantatorul lui FCSB.Vezi si: Reactia incredibila a lui Bogdan Vintila dupa egalul cu Clinceni FCSB a inregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 0-0, in meciul disputat luni seara, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, contand pentru etapa a 24-a a Ligii 1.Cu punctul obtinut luni seara, FCSB ajunge la 43 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova si la 5 puncte in spatele clujenilor.I.G.