Reactia lui Gigi Becali dupa infrangerea rusinoasa a FCSB din Europa League

Latifundiarul a anuntat ca va da afara mai multi jucatori si ca antrenorul Bogdan Andone, pe care il vede depasit de situatie, va fi demis in perioada urmatoare."E pentru prima data de cand sunt in fotbal si de cand ma uit la meciuri ca amator cand nu pot sa spun nimic. Nu am ce sa spun, nu mai stiu ce echipa avem. Asta nu poate sa fie echipa. Nu mai stiu. Eu am vorbit cu antrenorul inainte de meci, i-am spus ca nu avem nevoie de goluri si accidentari, sa facem posesie si sa ne distram. Nu inteleg. Cand au nevoie de gol dau mingea la portar. Cand avem 3-0 dai mingea la adversar. De ce dai minge lunga? Asta inseamna si antrenor, jucatori care nu il asculta pe antrenor, jucatori fara experienta.La pauza am vorbit cu MM ( Mihai Stoica - n.red.) si i-am zis sa se duca din partea mea in vestiar si sa vorbeasca, poate ca Bogdan (Andone - n.red.) e moale si pierdut. Sa le spuna ca a vorbit cu patronul si ca le-am transmis sa joace fotbal. Si asta au facut. Cred ca Andone e depasit de functie. Nu stiu, maine o sa vad. E cel mai rusinos meci din istoria Romaniei, de cand joaca romania fotbal", a spus Becali la ProX.In ceea ce ii priveste pe jucatori, patronul FCSB a anuntat ca Mihai Balasa, eliminat in prima repriza a duelului cu Alashkert, nu va mai juca pentru echipa, iar portughezii Salomao si Moutinho, proaspat transferati, vor fi scosi din lot."Balasa nu mai vede in viata lui sa mai joace, da? N-are rost, ce sa-i mai zic? Ce sa zici unui jucator care face asa ceva?Am dat telefon, am zis asa: Spune-le lui Salomao si Moutinho sa nu mai apara la echipa Sa se antreneze inainte. Salomao nici nu mai apare pe lista UEFA0. Decat sa joace el mai bine joaca un portar", a mai declarat Becali.FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League dupa un meci de cosmar in fata armenilor de la Alashkert.Invingatori in meciul tur cu 3-0, romanii au pierdut pe teren propriu, la Giurgiu, cu 3-2 in fata unei formatii net inferioare, obtinand calificarea cu mari emotii.