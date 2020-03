Reactia lui Gigi Becali dupa victoria cu Craiova: Ce jucator a pus la zid

Ziare.

"Sunt foarte bucuros, FCSB a jucat in stil de mare echipa. Jucatorii au facut pressing sus, au fost in forma maxima... Incep sa cred ce spuneau ei, ca au facut pregatirea ca sa fie in forma maxima in play-off. Sa vedem daca va fi la fel cu CFR", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport Chiar si asa, finantatorul lui FCSB i-a criticat pe Ionut Pantiru, pentru ca a gresit la golul oltenilor, si Ionut Vina."Andrei Vlad nu putea sa aiba reactie, sa prinda mingea la golul primit. Eu zic ca acolo e vina lui Pantiru, asta e parerea mea", a remarcat Becali."Daca joaca echipa bine, nu mai faci doua schimbari la pauza. Ai vazut Vina? A facut doua pase la adversar, la revedere! Schimbat! Cred ca de aia l-a schimbat Vintila pe Vina, nu stiu. Dai pas la adversar, nu joci", a conchis acesta.FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu 4-1, dupa golurile marcate de Oaida (min.23 si 57), Tanase (min.79) si Man (min.84) pentru gazde, respectiv Barbut (min.45) pentru oaspeti.