Singurul antrenor peste care Gigi Becali nu a reusit sa intervina: Cum era pacalit finantatorul "ros-albastrilor"

Potrivit acestuia, finantatorul lui FCSB incearca sa se implice la echipa inca de acum aproximativ 15 ani, insa nu i-a mers cu Cosmin Olaroiu.Actualul selectioner al Romaniei dezvaluie si cum il pacalea Olaroiu pe Becali."Nu avea acces total la echipa, iar Oli il mai pacalea. Nasul (Gigi Becali - n.red.) ii spunea ca vrea sa joace Mirel, el ii zicea ca da, o sa joace, insa apoi, cu o zi inainte de meci, ii transmitea ca nu mai poate sa joace deoarece l-a lovit Dica, spre exemplu. nu avea el de unde sa stie", a povestit amuzat Radoi in cadrul emisiunii Marius Tuca Show, potrivit Mediafax Cosmin Olaroiu a pregatit-o pe FCSB in perioada 2006-2007.Cu el antrenor, gruparea "ros-albastra" a castigat titlul si a ajuns pana in semifinalele Cupei UEFA.