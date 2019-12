Suma uriasa pe care Becali o cere in schimbul lui Florinel Coman

Ziare.

Finantatorul lui FCSB se asteapta sa-l vada pe Coman cu peste 50 de milioane de euro!"Peste 2 ani, cer 60-70 milioane de euro, eu acum trebuie sa-l tin si sa nu-l vand. De ce? Fac si perfomanta cu el si iau si 50, 60, 70 milioane, ca asa e valoare lui la 21 de ani. Acum cer 30! Dar daca-l tin, iau dublu si fac si perfomanta. Nu-i mai bine asa? De ce sa-l vand?", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Coman va demonstra acum, cu Islanda. Va demonstra in Liga Campioniulor cu FCSB, trebuie sa demonstreze in cupele europene si atunci vor face sumele astea", a adaugat patronul "ros-albastrilor".Florinel Coman are 21 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost transferat cu 3 milioane de euro de la Viitorul lui Hagi.In acest sezon, Coman a inscris 11 goluri si a oferit 9 pase decisive in cele 26 de meciuri jucate in tricoul lui FCSB.