Sumudica dezvaluie adevarata problema de la FCSB: "Antrenamentele nu le face Becali"

Acesta sustine ca schimbarile dese de antrenori , dar si faptul ca noii tehnicieni nu reusesc sa isi impuna stilul in fata echipei, au provocat caderea de forma din acest debut de sezon."Sumi" il apara pe Gigi Becali si arata cu degetul neintelegerile dintre oamenii din staff-ul echipei."La FCSB este o situatie delicata, la care, cel mai probabil, schimbarile dese de antrenor nu au facut deloc bine, pentru ca au dus la aceasta degringolada. Chiar daca toata lumea zice ca Gigi Becali decide tot, Gigi Becali face, eu v-am mai spus ca antrenamentele saptamanale nu le face Gigi Becali. Cand fiecare antrenor vine cu cate o idee, cu cate o filosofie de joc, de antrenament, e greu pentru jucatori sa puna asa repede in practica. Plus ca trebuie sa existe o relatie buna de colaborare intre antrenorul principal, cel secund, chiar si cu doctorul.Nu vreau sa divulg unele probleme de acolo, pentru ca nu exista relatii foarte bune in staff, exista o fisura practic. Si cand vine un antrenor nou asa repede, e dificil sa obtii rezultate . Nu e usor sa trecei asa repede, de la mentalitatea unui antrenor la alta", a spus Sumudica la Digi Sport FCSB are un sezon de cosmar pana acum, echipa fiind eliminata din Europa League si ajungand la un moment dat pe ultimul loc al clasamentului Ligii 1.Chiar si in aceste conditii Gigi Becali a anuntat ca gruparea din Berceni va fi campioana la finalul acestui sezon.