Surpriza de proportii I Bogdan Andone, noul antrenor principal al lui FCSB: "Va fi prezentat miercuri"

Anuntul a fost facut marti dupa-amiaza de finantatorul lui FCSB, iar prezentanrea oficiala a acestuia va avea loc miercuri."A picat varianta Edi Iordanescu. Bogdan Andone va fi prezentat miercuri, la ora 12:00, antrenor principal", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport Bogdan Andone are 44 de ani si este un fost fotbalist roman, devenit antrenor din 2011.A evoluat in cariera sa, printre altele, la Sportul Studentesc, Rapid, Otelul Galati si Apollon Limassol.Ca antrenor, Bogdan Andone le-a pregatit pe FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, ASU Politehnica, Metaloglobus Bucuresti si Energeticianul, iar in sezonul 2015/2016 a castigat titlul in Liga 1 in calitate de secund al lui Marius Sumudica la Astra Giurgiu.La inceputul anului a semnat cu FCSB, fiind secundul lui Mihai Teja.