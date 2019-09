Transfer de ultima ora la FCSB: Becali aduce un portar de 19 ani!

Ziare.

com

Stefan Tarnovanu, goalkeeperul Politehnicii Iasi, va ajunge la FCSB la finalul acestui sezon, urmand a continua sa joace in Copou sub forma de imprumut pana in vara."Din ce stiu, cluburile s-au inteles, daca nu vor aparea probleme voi semna. Ori in seara asta, ori maine dimineata. Cel mai sigur maine dimineata. A venit pe neasteptate aceasta oferta. M-a chemat Ovidiu de la club (Ovidiu Postolache - n.red.), vino ca am o veste pentru tine. Am facut dus, am mancat si mi-a spus ca vrea sa vorbeasca domnul presedinte Ambrosie cu mine. Habar nu aveam. M-a intrebat la ce echipa as vrea sa joc, apoi mi-a spus ca este o oferta de la FCSB.Am ramas fara cuvinte. FCSB nu se refuza! Nu ai cum sa refuzi FCSB. Nu stiu detalii din contract, acum negociaza impresarul meu cu domnul Argaseala. Dupa ce mi-l trimite, voi semna. Am emotii, sunt foarte entuziasmat. Acum o saptamana nu jucam, nu prindeam nici lotul, iar in cinci zile am jucat doua meciuri si urmeaza sa semnez cu FCSB. Nu ma asteptam sub nicio forma. Sunt foarte surprins, foarte fericit", a spus jucatorul pentru ProSport 200 de mii de euro va achita vicecampioana pentru tanarul fotbalist roman, iar acesta marturiseste ca nu se teme de perspectiva de a juca la echipa care nu reuseste sa castige titlul de ani buni."Nu imi este frica, nu are de ce sa-mi fie frica la FCSB. Sper sa-mi fac treaba cat mai bine la Iasi si din vara sa merg la FCSB. Sa joc eu bine, asta e important. Tot timpul am zis ca o sa ajung la FSCB, dar nu credeam sa ajung chiar atat de repede. E ca un vis devenit realitate!"Tarnovanu nu va avea viata usoara la FCSB din sezonul urmator, el luptandu-se pentru un loc de titular cu un alt tanar, Andrei Vlad, dar si cu experimentatul Cristi Balgradean.