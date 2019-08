Transfer de ultima ora la FCSB: Becali negociaza cu Budescu!

Ziare.

com

Latifundiarul a anuntat ca a discutat cu "Budi" si ca acesta si-a reziliat deja contractul cu sauditii de la Al Shabab, fiind dispus sa revina la FCSB."Am vorbit cu Budescu aseara. Cred ca va veni la noi. Mi-a zis sa-l las 5-6 zile sa-i zica avocatii ce trebuie sa faca. El si-a reziliat unilateral contractul si trebuie sa discute cu avocatii", a declarat Gigi Becali la ProX.Situatia lui Budescu este insa una mult mai complicata pentru ca sefii lui Al Shabab nu sunt de acord cu rezilierea contractului si vor sa il reclame la FIFA In acest caz, orice echipa care il va legitima risca sa plateasca in solidar cu jucatorul eventuale daune, daca litigiul va fi pierdut.30 de ani are Constantin Budescu, cel care a mai evoluat pentru FCSB in perioada 2017-2018.M.D.