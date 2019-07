Transfer de urgenta la FCSB dupa meciul din Europa League: Becali vrea inca un jucator de la Viitorul lui Hagi

Ziare.

Latifundiarul spune ca echipa sa are neaparata nevoie de un fundas stanga, iar alesul sau este Bradley de Nooijer, olandezul din lotul detinatoarei Cupei.Acelasi Becali a anuntat ca a renuntat la transferul lui Florin Stefan, internationalul de tineret din lotul lui Sepsi, din cauza pretentiilor exagerate ale clubului din Sfantu Gheorghe."Ne trebuie un fundas lateral stanga, in dreapta avem 3 fundasi. Fundas stanga trebuie sa luam. Asteptam sa vedem, din cei de care am vorbit. Stefan, nu! De Nooijer, asteptam.Am oferit 500.000 de euro pentru Stefan si ei nu au vrut. Acum, le zic sa imi dea ei 100.000 ca sa il iau. Avem nevoie de un fundas stanga de valoare. Nu ne mai intereseaza Stefan, asa valoros cum e", a spus Gigi Becali la Digi Sport Daca pe Florin Stefan Becali a oferit 500 de mii de euro, iar Sepsi a solicitat un milion, in cazul lui de Nooijer lucrurile par a fi si mai complicate.Becali a oferit mai putin de jumatate de milion de euro pentru olandez, iar in urma negocierilor pretul a ajuns pana la 850 de mii de euro fara ca Viitorul sa dea semne ca ar fi gata sa il vanda.Daca va fi transferat, de Nooijer va putea juca pentru FCSB in Europa League doar in faza grupelor, el jucand deja in preliminarii pentru trupa lui Hagi.