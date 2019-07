Transfer misterios la FCSB: "A semnat, nici nu stiu cum il cheama!"

Ziare.

Vicecampioana s-a intarit cu un atacant polonez, acesta semnand deja un contract valabil jumatate de an.Totusi, Becali nu stie nimic despre acesta cu exceptia faptului ca nu a cerut bani in momentul semnarii contractului, el dorind sa fie platit in functie de randamentul pe care il va avea."Da, a venit deja, semneaza contractul. E pe acolo, a venit azi-noapte pe la ora 02:00. E un polonez, vedem. A semnat pe 6 luni. Nici nu stiu cum il cheama, mi l-a recomandat cineva si am mers pe mana lui. Omul nu vrea bani, ia bani doar daca confirma", a declarat miercuri Gigi Becali Cel mai probabil, misteriosul atacant polonez este Lukasz Gikiewicz, un jucator in varsta de 31 de ani care n-a impresionat in decursul carierei. Ultima data el a jucat in Arabia Saudita, la Hajer.Gikiewicz ar trebui sa suplineasca absenta lui Eddy Gnohere, accidentat, si sa ofere optiuni pentru inlocuirea lui Ioan Hora, singurul atacant valid din lotul FCSB.M.D.