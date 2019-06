Transfer surprinzator la FCSB. Becali: "Am oferit 300 de mii de euro"

Ziare.

Latifundiarul sustine ca le-a pus pe masa ilfovenilor 300 de mii de euro pentru a-l cumpara pe francezul Aissa Laidouni.Negocierile nu au avut insa succes pentru ca cei de la Voluntari i-au transmis ca se despart de jucator numai daca primesc 700.000 de euro."L-am vrut pe Laidouni, am dat 300.000 de euro. Eu nu dau decat 300.000, ei au cerut 700.000", a spus Gigi Becali , citat de ProSport Aissa Laidouni este un jucator francez in varsta de 22 de ani ce a reusit sa impresioneze pana la un punct in sezonul trecut de Liga 1 , el marcand sase goluri si oferind trei assisturi in 32 de partide.Format la Angers, acolo unde a si debutat la seniori, Laidouni a mai jucat in decursul scurtei sale cariere pentru Les Herbiers si Chambly.Cum Gigi Becali se afla in relatii excelente cu primarul din Voluntari, caruia ii este nas de cununie, este de asteptat ca negocierile sa continue si francezul sa ajunga pana la urma la FCSB.Totusi, trebuie remarcat faptul ca FCSB a ajuns la doua tentative esuate de transfer in aceasta vara dupa ce olandezul Bradley de Nooijer a refuzat sa plece de la Viitorul la echipa din Berceni.