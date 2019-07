Un fost jucator al FCSB da cartile pe fata: "Joaca cine vrea patronul"

Ziare.

Cel mai mare dintre fratii Costea sustine ca acesta a fost motivul plecarii lui de la FCSB, faptul ca Gigi Becali ii ordona lui Reghecampf, antrenorul de atunci, sa nu il foloseasca."La FCSB joaca cine vrea patronul. Problema a fost la Becali, nu la Reghecampf. N-a fost nicio problema intre mine si Reghecampf. Toata lumea stie, trebuie sa joace doar anumiti jucatori. Eu venisem gratis la club, pe alti jucatori se platisera sume importante de bani. Asta a fost problema", a spus Florin Costea la GSP Live Costea a jucat pentru FCSB in perioada 2011 - 2012 si nu a reusit sa impresioneze, fiind lasat sa plece la CFR Cluj In prezent, fotbalistul in varsta de 34 de ani a ajuns sa evolueze in Liga 3.