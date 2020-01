Un fost jucator al FCSB il ataca pe Becali: "A iesit din inchisoare si era sa pierdem titlul"

Ziare.

com

Brazilianul Guilherme Sitya a castigat trei trofee cu echipa din Berceni, insa sustine ca a fost aproape de a rata titlul in Liga 1 din cauza latifundiarului."Toti stiu ce se intampla cu Gigi, nu sunt nici eu de acord cu ce face, ar trebui sa se schimbe ceva. Dar daca un jucator accepta sa se duca la FCSB stie ce-l asteapta si nu mai poate comenta, nu se mai poate plange. Acolo este presiune mare.Eu am obtinut trei trofee acolo si, cand am ajuns la FCSB, domnul Becali era inchis. A iesit dupa si pe final era sa pierdem titlul, au fost ceva emotii. Pentru mine a fost o experienta placuta FCSB. Nu ma uit in urma cu nici o dezamagire", a spus acesta pentru ProSport Guilherme a devenit campion al Romaniei in 2015, anul in care Gigi Becali a iesit din inchisoare.In acel sezon FCSB a realizat o "tripla" istorica - titlu, cupa si Supercupa - sub comanda lui Costel Galca, insa implicarea lui Becali putea face ca echipa sa rateze campionatul.