Un fost jucator al lui FCSB dezvaluie cum Gigi Becali a concediat pe loc un antrenor care nu i-a ascultat ordinul

Fundasul Valeriu Lupu a povestit cum Ilie Stan a fost dat afara in 2012 pentru ca n-a ascultat ordinul patronului."Ilie Stan a fost dat afara, nu a demisionat. Este adevarat ca la un meci din campionat am fost impus de Becali in primul 11. La urmatorul meci, Ilie Stan nu a tinut cont de propunerea lui Becali si astfel a fost dat afara", a povestit Valeriu Lupu pentru Prosport "Este patronul echipei si e normal sa mai propuna antrenorului anumiti jucatori, dar in vestiar nu a intrat niciodata", a adaugat acesta.Valeriu Lupu, acum in varsta de 29 de ani, a fost legitimat la FCSB din 2001 pana in 2016.In prezent, Lupu spune ca mai joaca fotbal doar de placere.