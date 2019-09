Un fotbalist al FCSB il critica dur pe Becali: "Nu o sa reuseasca"

Ziare.

Trimis sub forma de imprumut la Botosani, dar inca legat contractual de vicecampioana, Mihai Roman a pus degetul pe rana formatiei din Berceni.Jucatorul in varsta de 34 de ani marturiseste ca este extrem de greu ca echipa sa reuseasca sa obtina rezultate notabile pentru ca patronul schimba toate liniile la prima infrangere si nu exista continuitate."E foarte dificil ce se intampla acolo, mai ales prin prisma patronului. Acolo, daca ai pierdut un meci se schimba toate liniile si cred ca din aceasta cauza o sa le fie foarte greu. Pana nu o sa inteleaga ca trebuie continuitate si lasat un antrenor sa isi faca treaba, eu cred ca nu o sa reuseasca", a declarat Mihai Roman la Telekomsport Roman a revenit la Botosani in aceasta vara, fiind unul dintre jucatorii dati afara de Becali dupa ce echipa sa a ratat calificarea in grupele Europa League.Fotbalistul a fost imprumutat de moldoveni pentru un sezon, insa spune ca nu sunt sanse sa se mai intoarca la vicecampioana, de aici si deschiderea sa de a discuta despre Becali.