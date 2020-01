Un fotbalist dezvaluie cum a fost indepartat de la FCSB

Ziare.

com

Fundasul Claudiu Belu a fost imprumutat in aceasta iarna la FC Voluntari si sustine ca nu a avut niciun cuvant de spus in aceasta afacere."Nu am vorbit cu nimeni, a fost o decizie a clubului de a ma imprumuta si am acceptat cu bratele deschise pentru ca aveam nevoie sa joc", a spus Belu pentru Telekomsport.In varsta de 26 de ani, Claudiu Belu a fost adus la FCSB de acelasi Becali, care a decis sa il ia de la Astra Giurgiu in urma cu aproape un an.Totusi, fotbalistul nu a reusit sa se impuna in echipa si a sfarsit prin a pleca de la FCSB.M.D.