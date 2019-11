Un fotbalist important, blocat la FCSB. Becali: "Nu mai dorm, gata!"

Ziare.

com

Latifundiarul sustine ca in contractul lui Planic exista o clauza prin care clubul poate prelungi intelegerea cu un an.Asta inseamna ca fundasul nu va pleca liber la finalul actualului sezon."Cu Planic am facut contract 3 ani + 1 an. Durata contractului sau e de 4 ani, nu de 3. Mai are un an si jumatate de contract. Nu mai dorm, gata! Dormeam eu, dar nu dormea Argaseala. Stam linistiti, mai are un an si jumatate de contract baiatul. Nu stiu ce zicea impresarul, dar nu e liber. Avem actele, e vorba despre un document pe care nu l-am putut semna decat in felul asta", a spus Becali la PRO X.In varsta de 27 de ani, Planic joaca la FCSB de doua sezoane si jumatate, fiind unul dintre cei mai buni fotbalisti din lot.Impresarul sau a anuntat recent ca jucatorul este pe final de contract si ca isi doreste sa plece in vara, profitand de faptul ca va ramane liber.