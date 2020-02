Un meci al lui FCSB, banuit de blat

Ziare.

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, se asteapta ca ilfovenii sa nu-i puna in dificultate pe "ros-albastri"."Va fi un meci amical acolo. Asa zic eu. Niciodata nu o sa fie vreo surpriza acolo. 101% o sa castige FCSB. Am glumit si eu putin, dar 101% bate FCSB", a declarat Sorin Cartu intr-o interventie Pro X.Suspiciunile lui Cartu au la baza relatia pe care Becali o are cu echipa din Clinceni, pe care a ajutat-o anul trecut, atat financiar, cat si cu jucatori imprumutati, sa promoveze in Liga 1.Meciul dintre FCSB si Academica Clinceni, din cadrul etapei a 24-a a Ligii 1, e programat luni seara, de la ora 20:00.Inaintea etapei, FCSB se afla pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 42 de puncte, si cu o victorii va urca pe pozitia a doua, la doar trei puncte de prima clasata, CFR Cluj.De partea cealalta, Academica Clinceni se afla in lupta pentru evitarea retrogradarii, aflandu-se pe locul 13, cu 20 de puncte.I.G.