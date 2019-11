Vintila a discutat cu Becali despre demiterea de la FCSB

Ziare.

Aceste zvonuri au aparut dupa infrangerea cu Astra, iar latifundiarul i-a transmis ca nu se gandeste pentru moment la asa ceva.Totusi, Vintila nu a primit asigurari ca isi va pastra postul si marturiseste ca este constient de faptul ca poate fi demis oricand."Am vorbit cu patronul si mi-a spus ca nu sunt probleme si sa-mi vad de treaba. Nu mi-a dat asigurari, ca nu-ti asigura nimeni nimic. Important e sa ai rezultate . Ce mai e sigur in ziua de azi?", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.Vintila a preluat FCSB intr-o situatie dramatica, echipa aflandu-se in subsolul clasamentului, si a reusit sa obtina rezultate nesperate.Dupa o serie de noua partide reusite a venit infrangerea cu Astra, din etapa precedenta, si imediat au aparut zvonurile legate de demitere.Este insa posibil ca Vintila sa isi piarda locul de munca in iarna daca FCSB nu va urca pe primele pozitii.M.D.