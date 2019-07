Antrenorul FCSB a rabufnit: Suntem mereu pe drumuri, nici nu stim unde suntem!

Ziare.

Tehnicianul spune ca elevii sai sunt afectati de programul infernal din prima parte a sezonului si asta se vede si in evolutiile lor."N-am reusit sa marcam si s-a terminat 0-0. Nu am luat gol, e drept, si asta poate fi considerat un plus. Ei nu au facut nimic special. Nu am reusit sa marcam din ocaziile pe care le-am avut, nici Tanase, nici Cristea. Au fost ocazii foarte, foarte mari. Cred ca am dominat copios, dar nu am reusit sa marcam golul de trei puncte. Pas gresit? Se intampla, e fotbal! Indiferent unde jucam, noi suntem mereu pe drumuri. Nici nu mai stim unde suntem, unde dorm", a spus Andone, care a acuzat si programul stabilit de LPF."O deplasare lunga, ajungem la noapte in Bucuresti... cand se mai odihnesc baietii astia. Nu este normal sa avem putina liniste si nu e normal ca echipa asta sa nu fie putin protejata. Nu am inteles aceasta programare a meciului. Puteam juca aseara la 18:00 spre exemplu", a mai spus acesta, potrivit Telekomsport FCSB a fost evacuata de pe National Arena pentru inceputul de sezon si joaca "acasa" la Giurgiu, in cupele europene, si la Pitesti, in competitiile interne.Astfel, echipa din Berceni este tot timpul pe drum si jucatorii incep sa resimta oboseala, dupa cum spune antrenorul.