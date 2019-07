Becali vrea sa dea afara un jucator dupa numai 3 meciuri pentru FCSB - presa

Ziare.

Transferat liber de contract dupa ce a intrat in ultimele sase luni ale acordului cu Astra, in primavara, Claudiu Belu l-a dezamagit pe latifundiar in acest sezon.Potrivit celor de la Fanatik , Becali a decis sa il dea afara pe fundas chiar in aceasta vara, acesta fiind liber sa isi caute o noua echipa la care sa joace.Ramane de vazut cum se va produce despartirea pentru ca jucatorul a refuzat sa semneze un contract care le permitea celor de la FCSB sa il concedieze oricand.Foarte probabil, el va primi cateva salarii drept compensatie, dupa care va semna rezilierea acordului.Belu a evoluat pentru FCSB in cele doua meciuri cu Milsami Orhei, din preliminariile Europa League, si in duelul cu Hermannstadt din Liga 1 , iar dupa ce a fost criticat public de patronul echipei nu a mai aparut pe teren.