Cine sunt Sabail si Milsami, adversarele FCSB si Craiovei din Europa League?

Sabail Futbol Klubu este o prezenta foarte proaspata in fotbalul la nivel inalt, formatia azera avand numai trei ani de existenta.Echipa a inceput in liga secunda, a obtinut promovarea in primul sezon, iar dupa un loc 7 in urma cu doi ani a incheiat campionatul trecut pe pozitia a treia, obtinand calificarea in preliminariile Europa League.Echipa evolueaza in Baku pe un stadion cu o capacitate de numai 5.000 de locuri si are un lot in care se remarca fara discutii ghanezul Michael Essien, fostul mare jucator al celor de la Chelsea In ceea ce ii priveste pe cei de la Milsami Orhei, sunt vicecampionii en-titre al Moldovei.Echipa ce are in palmares un titlu, doua cupe si doua supercupe se afla la a opta participare in cupele europene, cea mai mare performanta fiind accederea in play-off-ul Europa League in sezonul 2015/2016, acolo de unde au fost eliminati greu de Saint Etienne.In lotul lui Milsami se afla numai doi "stranieri", francezul Guorguy Ba si rusul Timur Koblov.Cele doua echipe romanesti sunt net superioare, cel putin pe hartie, adversarelor din turul I preliminar si ar trebui sa se califice in runda secunda.M.D.