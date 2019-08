Dat afara de Becali dupa doua meciuri, un fotbalist de nationala are trei oferte din Italia

Ziare.

Adrian Stoian este pe punctul de a reveni in liga secunda italiana, Serie B, dupa aventura complet ratata din Liga 1 Potrivit celor de la ProSport, fotbalistul in varsta de 28 de ani negociaza in aceste zile un transfer la trei grupari din esalonul secund italian, Chievo, Livorno si Pescara.Sursa citata precizeaza ca Livorno este cel mai aproape de a obtine semnatura jucatorului.Stoian a ajuns la FCSB in iarna acestui an, insa nu a rezistat in lot decat doua meciuri, el fiind tras pe linie moarta de patronul Gigi Becali , pe care l-a infuriat cu evolutiile sale.In decursul carierei el a mai jucat pentru formatii ca AS Roma , Bari, Pescara, Chievo, Genoa si Crotone.Fotbalistul are si trei prezente in echipa nationala, el fiind unul dintre jucatorii convocati de selectionerul Cosmin Contra pentru a aduce un suflu nou in prima reprezentativa.