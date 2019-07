Europa League: FCSB castiga in Armenia si e ca si calificata in turul 3

Ziare.

com

Vicecampioana Romaniei a trait periculos in prima repriza, fiind salvata de doua ori de portarul Andrei Vlad, care a respins in situatii excelente de gol.FCSB a trecut peste evolutia slaba din startul meciului si si-a creat prima ocazie de a marca abia in minutul 52, cand Planici a reluat putin pe langa poarta armenilor.Minutul 60 a adus si deschiderea scorului, Florin Tanase reusind sa profite de o respingere gresita a portarului advers.Armenii au fost aproape de egalare in minutul 67, dar scorul a devenit 2-0 un minut mai tarziu, dupa ce Cristea a reluat perfect cu capul o centrare ideala a lui Vina.S-a facut 3-0 in minutul 82, cand Florinel Coman a marcat cu un sut frumos dupa o executie ratata a lui Oaida.Returul este programat joia viitoare, de la ora 21:30.90 - Schimbare FCSB: Perianu intra in locul lui Coman.88 - Voskanyan vede cartonasul galben.Info: Gent are deja 2-0 cu Viitorul Constanta.77 - Schimbare FCSB: Salomao intra in locul lui Man.76 - Oaida se resimte si primeste ingrijiri medicale.70 - Contraatac pentru FCSB, dar Florin Tanase suteaza prea slab si mingea nu ajunge la poarta!67 - Ce ocazie!! Vosganian trimite periculos cu capul, mingea se duce putin peste poarta lui Vlad!65 - Schimbare Alashkert: Gustavo intra in locul lui Sekulici.58 - Nedelcu le pune o minge pe tava armenilor, dar acestia nu profita si Vlad scapa dintr-o situatie periculoasa!53 - Prima sansa de gol a celor de la FCSB! Planici suteaza din intoarcere din 15 metri, dar mingea se duce milimetric pe langa vinclu!53 - Coman bate o lovitura libera din partea stanga, armenii resping fara emotii.49 - Vina trage de la 35 de metri pe centrul portii, in bratele portarului.46 - Schimbare FCSB: Oaida intra in locul lui Hora.39 - Ce ocazie!!! Seculici suteaza periculos din marginea careului, Vlad scoate bine de sub bara!32 - Coman bate bine o lovitura de la coltul terenului, dar Cristea nu reuseste sa trimita spre poarta!25 - Man ia o actiune pe cont propriu, insa trage in blocaj din marginea careului.19 - Vlad trimite direct la adversar si-i pune pe contraatac pe armeni, dar acestia nu profita.16 - Iulian Cristea vede cartonasul galben.15 - Ocazie mare pentru armeni! Nenadovici suteaza din 15 metri, dar Vlad deviaza in bara transversala si apoi in corner!14 - Ocazie de gol pentru armeni, dar sutul lui Grigoryan e deviat putin pe langa poarta.9 - Inceput bun de joc pentru FCSB, se joaca doar in jumatatea armenilor.4 - Tanase cade in careul armenilor si cere penalti, dar jocul continua.Cancarevic - Voskanyan, Ishkhanyan, Daghbashyan, Mkoyan - Coelho Andrade, Sekulic, Grigorayan, Hayrapetyan, Nenadovic - TankovRezerve: Avagyan, Stojkovic, Thiago, Marmentini, Avagimian, Shahinyan, PogosyanVlad - Popescu, Cristea, Planici, Filip - Vina, Nedelcu, Tanase - Man, Hora, ComanRezerve: Balgradean, Moutinho, Salomao, Perianu, Oaida, Ardelean, BeluInvingatoarea se va duela in turul 3 cu castigatoarea dintre Mlada Boleslav si Ordabasy.Returul este programat joia viitoare, de la ora 21:30.Partida este televizata de ProTV.