Europa League: FCSB obtine doar o remiza in meciul cu Mlada Boleslav

Formatia ros-albastra a avut o noua prestatie slaba, iar jocul de la Giurgiu a fost lipsit de clarviziune.Cehii au dominat categoric in prima repriza, dar nu au fost foarte curajosi si prima ocazie au avut-o abia in minutul 40, cand Bucha a trimis cu capul pe langa poarta.In schimb, FCSB a tras primul sut pe poarta abia in minutul 51, cand Vina a incercat sa-l surprinda pe portarul cehilor din unghi.Pe final de meci, FCSB a incercat sa mareasca ritmul, in special prin Florinel Coman, care a avut trei sanse bune de a marca.De asemenea, Pantiru a ratat o ocazie incredibila in minutul 83, cand a sutat in transversala cu toata poarta goala.S-a terminat insa 0-0, iar calificarea se decide joia viitoare, de la ora 20:00, in Cehia, in direct pe Ziare.com.90+1 - Florinel Coman primeste cartonasul galben.90 - Gikiewicz reia cu capul in bratele portarului dupa o centrare din partea dreapta.87 - Schimbare Mlada: Auer intra in locul lui Mesanovic.83 - Ce ocazie!!! Pantiru suteaza in transversala cu aproape toata poarta goala!!!80 - Schimbare FCSB: Gikiewicz intra in locul lui Tanase.79 - Ce ocazie!!! Pantiru trimite excelent catre Coman, dar sutul acestuia e respins de portarul advers!77 - Soiledis suteaza mult peste poarta din afara careului.74 - Schimbare Mlada: Budinsky intra in locul lui Matejovsky.73 - Vina reia slab cu capul pe langa poarta dupa o centrare din partea stanga.71 - Ce ocazie!!! Coman ia o actiune pe cont propriu, trage de la 25 de metri, dar mingea e scoasa in corner!67 - Cea mai mare ocazie de gol a lui FCSB! Coman trage din 15 metri, mingea e deviata putin pe langa poarta!65 - Schimbare Mlada: Fulnek intra in locul lui Ladra.60 - Moutinho trage din marginea careului, mingea e boxata fara emotii de portar.59 - Sansa buna pentru Mlada, dar sutul lui Ladra din 15 metri se duce putin pe langa poarta!54 - Oaida vede cartonasul galben.51 - Vina suteaza din unghi, dar mingea e scoasa de langa bara in corner!50 - Vina bate o lovitura libera direct in bratele portarului.48 - Komlichenko vede cartonasul galben.46 - Schimbare FCSB: Moutinho intra in locul lui Ovidiu Popescu.45 - 3 minute suplimentare.40 - Prima ocazie a meciului! Cehii pleaca pe contraatac, centrare periculoasa din partea dreapta, dar Bucha trimite cu capul putin pe langa!34 - Coman trimite un sut-centrare din partea stanga, Komlichenko respinge in corner.32 - Schimbare FCSB: Pantiru intra in locul lui Filip, accidentat.28 - Matejovsky vede cartonasul galben.26 - Komlichenko trage puternic de la 30 de metri, dar Vlad respinge in lateral!25 - Coman patrunde frumos in careu, dar pasa catre Tanase este imprecisa.22 - Mlada a pus stapanire pe joc, FCSB nu joaca mare lucru.15 - Ovidiu Popescu primeste cartonasul galben.15 - FCSB pleaca pe contraatac, insa Florin Tanase faulteaza in atac.12 - Vlad iese si respinge la un adversar o centrare din partea dreapta, dar cehii nu profita.8 - Vina trage de la 22 de metri, dar mingea se duce mult pe langa poarta.8 - Putinii fani din galeria FCSB il injura pe Gigi Becali in startul meciului.4 - Actiune prelungita de atac a celor de la FCSB, dar Oaida centreaza gresit din partea dreapta.Vlad - Cretu, Planici, Cristea, Soleidis - Popescu, Filip, Vina - Oaida, Tanase, ComanRezerve: Balgradean, Pantiru, Moutinho, Salomao, Perianu, Gikiewicz, BeluSeda - Krapka, Takacs, Pudil, Marco Tulio - Bucha, Matejovsky, Hubinek, Ladra - Komlichenko, MesanovicRezerve: Stejskal, Wagner, Fulnek, Auer, Budinsky, Pech, KlimaConfruntarea se disputa pe stadionul din Giurgiu.Partida retur va avea loc joia viitoare, de la ora 20:00.Meciul este televizat de Pro TV.